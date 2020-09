Yana Toom oli sunnitud pere toitmiseks varastama: mõned hakklihapakid on minu südametunnistusel küll

Praegu Brüsselis elav ja töötav Toom tunnistas, et enim tunneb ta kaugel puudust Eesti mereõhust.

Omamoodi Brüsselisse pagulusse suundunud Toomi sõnul tema EKRE-ga koostööd teha ei suudaks, kuigi mõistab, et praegune valitsus on tema enda erakonna otsus. "Oli mingi periood, kus me kogu aeg vabandasime, seda enam ei ole," leidis ta võimalust rõõmustamiseks, kuid tunnistas siiski, et EKRE oli valitsuses vale valik. "EKRE-l on väga sügav kandepind Eestis," arvas Toom, kelle sõnul ei saa unustada, et eesti rahvas on nad ametisse valinud. Ta usub, et järgmistel valimistel võib EKRE nautida isegi suuremat häältearvu, hoolimata pidevalt räuskavatest ministritest.

Toom usub, et Eesti võib olla juba valmis ka venekeelseks peaministriks. Küll aga on tema arvates praegu ametnike palk liiga suur ning kriisiajal tuleks seda kärpida. Solidaarse vastutuse nimel loobus ta ise vahepeal poolest oma palgast, ostes selle eest vanainimestele toidupakke.

Õppis poest varastama

Väga hea eesti keelega Yana Toom visati kunagi kehva eesti keele oskuse ja NLKP ajaloo tõttu Tartu ülikoolist välja. Hiljem jäigi ülikool lõpetamata, kuid seda peamiselt enda laiskuse tõttu.

1992. aasta oli Toomi pere jaoks väga raske, sest Venemaalt pärit abikaasa ei saanud Eestisse sissekirjutust ning seetõttu polnud ka tööd. Yana ema on meenutanud, et see oli aeg, mil toituti peamiselt naerist ja hirsist, kuid Toomi sõnul mäletab ema perioodi veidi liiga sinisilmselt. "See oli see periood, millal ma õppisin päris edukalt poest varastama," tunnistas Toom. "Mõned hakklihapakid on minu südametunnistusel küll," selgitas ta, et kui lastel on kõht tühi, siis pole midagi teha.

Kuna pere jaoks tuli raha teenida, ei jagunud laste jaoks just palju aega. "Tänapäeva sotsiaaltöötajad oleksid tagajalgadel," arvas Toom laste iseseisvusest rääkides ja meenutades, kuidas vanemad lapsed nooremaid kantseldasid. Ta usub, et lapsi ei pea kasvatama, vaid tekitama neile teatava raamistiku. Raske oli küll laste kõrvalt nii palju töötada, kuid Toomi sõnul toonane elukord karastas teda.