Piret Krumm ihkab lavale tagasi

Piret ei taha mõelda, et vabakutseliseks näitlejaks hakkamine oleks olnud vale otsus. Draamateatris jäi ta justkui pingile ja ära läksid ka tema kaaslased. Toimus teatav verevahetus.

"Ma tundsin, et tahaks midagi veel ja veel rohkem teha ja siis lihtsalt elu läks nii," rääkis ta saates "Hommik Anuga", lisades, et nii elu ju liigubki kogu aeg.

Pireti jaoks on laval olemine kirg. Praegu unistab ta huvitavast materjalist, väga ägedatest partneritest ja vapustavast lavastajast. "Õnneks novembrikuus esilavastub "Tallinville" VAT teatris, lavastajaks on Helen Rekkor, ühtlasi on ta ka selle materjali autor. Ma väga ootan seda ja ootan ka taaskohtumist oma lavapartneritega," selgitas Piret.

Vahepeal proovis Piret ka kulleritööd. See aga ei kestnud pikemalt kui kaks nädalat ning oli pigem täielik komöödia. "Hommikul juba hakkas selline karauul peale, lähed sinna kaubikusse ja mõtled misasja sa teed," meenutas Piret ja lisas, et vahepeal ei saanudki aru, kuhu peab minema, kes teda ootab ja mida peab kohale toimetama. Pireti jaoks oli see väga raske ja kiire mõtlemisega töö ning ta võtab mütsi maha kõigi nende ees, kes sellega hakkama saavad.

Praegu tegeleb Piret aktiivselt ka laulmisega. Muusika oli tema jaoks oluline juba lavaka päevil. "Ma loen ühte sellist momenti lavakunstikooli sisseastumiskatsete esimeses voorus, kus ma olen enamgi kui kindel, et kui ma ei oleks laulnud, siis arvatavasti ma poleks edasi pääsenud," meenutas Piret, kuidas laul aitas tal ennast rohkem katsetel avada. Elmo Nüganen ka ise hiljem tunnistas Piretile, et enne laulmist ta ei näinud naises sobivat materjali kooli jaoks.