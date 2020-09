93-aastane Ilmar Lokka teeb silmad ette noorematelegi spordisõpradele

Oma ea kohta on Ilmar väga aktiivne, käib kolm korda nädalas jõusaalis ja teeb ka kodus palju trenni.

"Jõusaal on igaühe jaoks ideaalne variant," arvas Ilmar, kes on nooruses ka palju suusatanud ja orienteerumise meistritiitleid korjanud. "Igaüks leiab omale sobivaima variandi, mida ta teha saab ja mida ta teha tahab."

Mehe sõnul ei oleks ta 93-aastaselt nii heas vormis ja suurepärase tervise juures, kui poleks elus palju sporti teinud. Ta on kindel, et selles peitub ka tema pikaealisuse saladus. Ka perearst imestab, et Ilmar on niivõrd heas füüsilises vormis.

Vabal ajal lahendab Ilmar ristsõnu ning voolib puidust ja kasetohust lusikaid, pannilabidaid ja topsikuid.

