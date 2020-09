Jupiter soovitab intriigirohket dokumentaali Moskva Suurest Teatrist

Filmi käivitavaks sündmuseks on 2013. aastal üle maailma laia käsitlust leidnud kuritöö, kus teatri kunstilisele juhile Sergei Filinile visati kodumaja ees hapet näkku. Filmi loojad said selle sündmuse järel kiirelt ainulaadse ligipääsu 250-aastase kultuuritempli sisemusse ühel selle jaoks kõige keerulisemal perioodil. Film jälgib järgnenud arenguid mitmeaastase perioodi jooksul.

Nii nagu pole võimalik mõistusega hoomata Venemaad, jääb ka Suur Teater salapäraseks. See on kunsti pühamu, maailmakultuuri täielik tipp ja Venemaa kroonijuveel. Teisalt on märksõnadeks aga korruptsioon, intriigid ja võimuvõitlus.

"Selle filmi suurim võlu seisneb selles, kuidas teatrile ja tegelastele loo arenedes järk-järgult uusi kihte lisatakse. Positiivsete kangelaste maskid langevad ja negatiivsed tegelased saavad lõpuks ehk veidi rehabiliteeritud," rääkis Jupiteri toimetaja Raul Lobanov.

"Ühel poolt on see lugu Suurest Teatrist, aga samas näeme ka teatriga seotud inimeste intiimseid pihtimusi. See on ka lugu esitantsijate ängidest ja sisemistest heitlustest. Samas jutustab film ka loo teatrijuhtide pingetest ja vastutusest, kel tuleb igapäevaselt vastakuti seista Kremli sooviga dikteerida teatri repertuaari ja solistide koosseise. Põnev vaatamine, mis kütab fantaasiat meiegi skandaalidest haaratud teatrite kulisside varju jääva teemal."

Filmi saab vaadata Jupiteris.