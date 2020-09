Sõnajalgade pereansamblile tegi lõpu õdede alkoholiprobleem

Pühapäeva hommikul on saates "Hommik Anuga" külas Viivi Sõnajalg, kes tunnistas, et kunagi meeletut edu nautinud Sõnajalgade pereansambel sai lõpu justnimelt õdede alkoholiprobleemi tõttu.

Viivi sõnul kuulab ta tänapäeval ansambli muusikat harva, kuna suure rõõmu kõrval, mida muusika tegemine tõi, tuletab see meelde ka kurbust, mis kaasnes bändi lõpetamisega.

"Pidime lõpetama sellepärast, et minu ja õe ellu tekkis alkoholiprobleem. Need kaks asja ei sobi kokku. See sügav kristlik elu, mis tõesti oli ja säras meie sees ning kuidas siis alkohol sai vaikselt võimust. Need asjad läksid lahku omavahel," selgitas Viivi. "Me ei saanud laulda seda sõnumit enam, kui meie elu ei vastanud sellele."

Alkoholiprobleem tuli ligi hiilides, saades alguse mõnusast lõõgastusest, kuid hakates lõpuks kogu elu haarama.

