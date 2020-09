Leesi elanikud taastasid kogukonna toel sajandivanuse külapoe

"Siin on kaubeldud juba üle sajandi, nii et esimesed märgid on sellest juba aastast 1908, kui Leesi-Kolga kalurid moodustasid ühisuse. Nüüd jätkub loodetavasti teist sama palju vähemalt," märkis "Ringvaatele" Leesi Tarwitajate Ühisuse liige Ants Viirmaa.

"Kui möödunud aasta lõpu poole see maja müüki läks, oli oht, et ta läheb samamoodi suvekoduks või midagi sellist, aga poolsaare kogukonnal on kogu aeg olnud see pood ja seega ei olnud väga pikka arutelu vajagi," jätkas ta.

Novembris kutsusid nad poolsaare poe ostuks kokku koosoleku. "Ega me ei olnud sugugi kindlad, et saame piisavalt palju toetajaid. Aga rahvamaja oli rahvast täis." Koosolekule tuli Viirmaa sõnul üle 60 inimese ja siis oli neile ka selge, et see kõnetab nii paljusid, et neil tuleb pood ära osta ja hakata ise remonti tegema.

"Nagu me ise tavatseme öelda, siis imelik tunnistada, aga koroona tuli suureks kasuks – inimesed tulid maale, otsisid tegevust ja siin nad said end rakendada. Käisid perekaupa talgutel. Nii et suur osa selle hoone remondist on tehtud kogukonnaliikmete toel ja tasuta," rääkis Viirmaa.

Juriidiliselt toimetab pood MTÜ-na ja ühistu omanikuringi kuulub hetkel 72 liiget, enamuses kõik Juminda kandi elanikud.

Leesi poe müüja Marian Keller töötab poes kolmandat suve, esimest suve aga kogukonna heaks. Kõige minevam kaup sellisel suvel nagu see Eestis tänavu oli, oli tema sõnul ikka jäätis, märkis ta. "Seepärast on meil siin neid ka päris suures valikus. Siis kindlasti limonaad, joogid, vesi ja muud külmad joogid," rääkis ta.

"Igapäevased leib-sai-piim ka ning nädalalõppudel, kui rahvast liikus rohkem, oli kindlasti minev ka hot dog ja meie oma retsepti järgi tehtud burger ning värsked küpsetised, mida me tõime erinevatest pagarikodadest – saiad, pirukad, kringlid jne," lisas Keller.