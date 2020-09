Laura Põldvere improviseeris "Ringvaates" musamasina saatel

"Kui ma olin 7. klassis ja kuulsin esimest korda süntesaatoriheli – glissando't, sellist mõnusat, siis juhtuski, et jalad läksid nõrgaks ja ma mõtlesin, et ma tahan sellist pilli saada. Nüüd ma soengi need sõlmed lapsepõlvega kokku," selgitas Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer.

"Analoogsündil on suur erinevus. See, mis siin toimub, on nagu kaos, protsess, mida sa ei saa korrata," kirjeldas ta oma masinat.

Laura Põldvere tõdes, et oli musamasina saatel valmis pikemalt mõtlemata "Ringvaate" stuudios laulma.

"See on minule kui improviseerijale midagi eriti ägedat ja põnevat. Ma olen ajaloo jooksul improviseerinud väiksemate masinatega, aga sellise asjaga on au improviseerida. See paneb südame põksuma."