Toidukirjanik: kui köögivilju üle keeta, siis nad ilmselgelt ei maitse

Tervise arengu instituudi soovitustest olenemata tarbivad inimesed jätkuvalt liiga palju liha ja magusat.

"Võib-olla ei ole piisavalt palju rõhutatud seda ja inimestele ei ole korralikult kohale jõudnud see toidupüramiidi olemus. Sellepärast ta ongi püramiidikujuline – see alumine osa peaks olema baas, millele kogu toitumine tugineb."

Ilover märkis, et tervise arengu instituudi toitumissoovitused on teaduspõhised ja lähtuvad sellest, mida inimese organism vajab. "Kui me ei tarbi kõike seda, mis meie organism vajab, siis sellele võivad järgneda terviseprobleemid."

Ühe inimese nädalase taimse toidu koguse hulgas on lisaks puu- ja juurviljadele ka teraviljad, sealhulgas üksjagu leiba. "Nendes kõigis sisaldub paras ports kiudaineid, mis on meie soolestiku tervise jaoks üliolulised. Kindlasti tuleks neid süüa."

Rääkides sellest, kuidas köögivilju maitsvamaks muuta, sõnas Ilover, et esiteks ei tohiks neid kindlasti üle keeta. "Nii kaotavad nad igasuguse maitse ja tekstuuri ning ilmselgelt lihtsalt ei maitse." Näiteks suvikõrvitsat soovitas ta valmistada ürtide ja väikese koguse juustuga.

Lisa saab lugeda veebiaadressilt toitumine.ee.