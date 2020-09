Jupiter soovitab uut spioonidraamat "Saladuste suvi"

Seriaali keskmes on Samuel Petrukhin ning tema perekond, kes on Venemaalt emigreerunud Inglismaale ning omistanud selle oma koduks.

Samuel Petrukhin on andekas teadlane ning tema leiutised on märgatud inglise kõrgklassi poolt, mistõttu hakkavad kutsed aristokraatlikele pidudele sagenema. Kuna Venemaa ja Inglismaa suhted on pingelised, siis pöördub tema poole MI 5, kes soovib, et Samuel hakkaks enda uute tuttavate järgi spioneerima. Kuid kõik pole nii, nagu tundub.

Peaosades on Toby Stephens ("James Bond: Surra veel üks päev") ja Keeley Hawes ("Durrellid"), kelle vaheline ekraanikeemia on tugev. Keeley Hawes mängib enda tüüprolli ning on oma tuntud headuses tähelepanuväärne. Toby Stephens mängib pedantlikku pereisa, kes otsib aristokraatide soosingut. Tema pealtnäha karmikäelisuse all peitub abivalmidus ning soojus. Ainus etteheide Stephensi puhul on tema libisev vene aktsent, mis ühel hetkel on olemas ning teisel täiesti kadunud.

Nagu omaks saanud briti teleseriaalidele on ka "Saladuste suvi" stiilipuhas, rafineeritud ning ülimalt inglaslik. Kohati isegi ülevoolavalt inglaslik. Imeilusad asukohad ning detailsed kostüümid annavad silmailu ka nõudlikele ajastugurmaanidele. Külma sõja aegsed poliitilised võimuvõitlused on segatud peresiseste draamadega ning erinevad lood, millel pealtnäha seos puudub, seotakse elegantselt.

Sarja saab vaadata Jupiteris. Treilerit näeb siit: