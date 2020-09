Maamiine otsiv rott sai vapruse eest kuldmedali

Nüüd juba pensioniikka jõudnud Magawa on oma karjääri jooksul avastanud 39 maamiini, kirjutab TheGuardian.

Magawa sai aastapikkuse väljaõppe loomi toetava heategevusorganisatsiooni APOPO töötajatelt. Temast sai kiirelt organisatsiooni kõige edukam kangelasrott, kes on nüüdseks otsinud maamiine kokku enam kui 141 000 ruutmeetri suuruselt alalt. Ainuüksi poole tunniga võib usin rott läbi otsida tenniseväljaku suuruse platsi. Inimesel kuluks metallidetektoriga selleks neli päeva.

APOPO tegvjuht Christophe Cox ütles, et medali saamine on suur au. Ta lisas, et rotid on väga intelligentsed loomad, kes on maiuse nimel valmis usinalt töötama. Maamiine otsides tuleb kasuks ka rottide suurus, sest tänu nende väiksele kasvule ei ole maamiinide keskel kõndimine nende jaoks nii ohtlik kui suurematel elusolenditel.

Maamiine otsivate rottide tööpäev algab varahommikul ja kestab umbes pool tundi. Kui rott maamiini avastab, peab ta maapinda kraapima ja sedasi inimestele märku andma, et on miini leidnud.

Kambodžas on miini tõttu tulnud jäse amputeerida enam kui 40 000 inimesel. See teeb Kambodžast riigi, kus on ühe inimese kohta enim amputatsioone.