Otsustavas finaalsaates on igal mängijal võimalik välja tuua oma parimad artistlikud oskused. Esitada tuleb kolm pala: tantsulise karakteriga lugu, žürii poolt etteantud teos ja võistlejale endale kõige-kõige südamelähedasem muusikapala.

Kui oma valitud lugusid võisid muusikud viimistleda terve suve, siis žürii poolt määratud heliteos tuleb selgeks saada vaid nädalaga. "Eks nende uute teostega ikka üksjagu pusimist tule," ütles Triinu Piirsalu ja lisas, et on viimase saate eel suures elevuses. "See teekond siin on olnud nii arendav! Olen saanud juurde enesekindlust kõiges, mida ma teen – leidnud erinevaid lähenemisnurki, õppinud oma aega paremini planeerima ja saanud kaamerate ees esinemise kogemust," rääkis ta.

Ka nooruke pianist Tähe-Lee Liiv tunnistas, et "Klassikatähtede" saates osalemine on kasvatanud temas julgust. Lõppvõistlusele läheb ta vastu ootusrikkalt ja hea tundega. "Mingis mõttes on finaal isegi lihtsam kui kaks eelmist vooru, kus pidi tegema asju, mis minu turvatsoonist ja harjumustest väljaspoole jäid. Nüüd saan teha seda, mida ma kõige paremini oskan, mida ma olen õppinud ja milles ma tunnen ennast hästi," rääkis Tähe-Lee.

Flötist Siret Sui lisas, et kuigi võit on kõigile magus, võib ta oma eesmärgi juba täitunuks lugeda. "Olen finaalis, saan mängida lugusid, mida olen ette valmistanud. Saade on andnud võimaluse eksperimenteerida, oma ideid teoks teha, ansambleid kokku kutsuda – teha asju, mis mulle tohutult meeldivad. See viimane voor saab olema pidu," ütles Siret.

"Klassikatähtede" finaalvoorus liitub žürii püsiliikmete Kadri Tali ja Toomas Vaviloviga Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri vastne peadirigent Olari Elts. Finaliste on toetamas ning nendega koos musitseerimas kõik tänavusel võistlusel osalenud muusikud.

Võistlussari valmib Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja ETV koostöös. Konkursi parimaid ootab rida väärt auhindu. Peaauhinna paneb välja Eesti Kontsert premeerides võitjat 4000 euro ning vähemalt nelja kontserdiga kahe järgneva hooaja jooksul, samuti ootavad teist ja kolmandat kohta rahalised preemiad ning kontserdid. Klassikaraadio auhinnaks on stuudiokontsert ning salvestusvõimalus Eesti Rahvusringhäälingus.

Eriauhinnad on välja pannud veel Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Vanemuise Sümfooniaorkester, Eesti Muusikaakadeemia ja MustonenFest. Oma lemmikut toetab ühekordse stipendiumiga Tartu Hansa Rotary klubi. Auhinnad jagatakse 20. novembril Estonia kontserdisaalis toimuval finalistide galal, kus Klassikatähed musitseerivad koos ERSO-ga. Galakontserti on otseülekandena võimalik kuulata Klassikaraadios ning jälgida Menu portaali vahendusel "Klassikatähtede" kodulehel.

"Klassikatähed" finaal algab ETV-s ja Klassikaraadios pühapäeval kell 18.45. Peale telesaate lõppu saab Klassikaraadiost kuulata muusikaekspertide arutelu.

"Klassikatähtede" tegemisi saab jälgida sarja kodulehel ja Facebooki lehel. Senised saated on järelvaadatavad Jupiter.err.ee lehel.