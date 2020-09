Elis Paemurd: Euroopa pealinnad on tõeline keelte paabel

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik Elis Paemurd selgitas, et ametlikke keeli on Euroopa Liidus 24. "Kokku arvatakse aga, et Euroopas kõneldakse üle 200 keele. Need on siis Euroopa päritolu keeled, aga lisaks on siin ka mujalt maailmast kaasa tulnud keeled. Nii et Euroopa pealinnad on tõeline keelte paabel," rääkis Paemurd "Terevisioonis" ja lisas, et 200 keele hulka on arvestatud ka põliskeeled.

Euroopa keeltepäeva puhul saab Vikerraadios mängida lustakat keeltemängu, kus peab ära arvama, mis keeles parajasti raamatut "Alice Imedemaal" ette loetakse. Mäng valmis Vikerraadio ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös.

"Peamine mõte on pöörata tähelepanu keelterikkusele, mis meie ümber on, ja neid keeli väärtustada ja innustada inimesi keeli õppima," selgitas Paemurd mängu eesmärki.

Keeltemängu saab mängida 25. ja 26. septembril. Eestikeelse mängu leiab siit ja ingliskeelse siit.