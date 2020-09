Allan Roosileht kunagisest hittloost: Eesti oli ühel hetkel turvameeste riik

"Kui saadeti need sõnad autoritele üle vaatamiseks ja küsiti luba selle loo välja andmiseks, siis nad ütlesid, et väga võimas hääl, aga sõnad on rohkem kui kummalised. Maailmas ei saadud aru, et Eestimaa oli turvameeste riik ühel hetkel. Iga mees töötas turvamehena," meenutas Roosileht R2 "Hommikus!".

Turvamees oli toona aga midagi veidi teistsugust kui tänapäeval. "Seal olid ikka täiesti imelood. See vasevaguni kõrval seismine ei olnud üldse nii kummaline, sest paljud ju vedasid metalli Venemaale ja seda oli vaja valvata. Bekkeri sadamasse ei saanud isegi meie härra president Meri sisse, sest turvamees ei lasknud teda sisse ja küsis, kes sa selline oled. Müstilisi asju juhtus, aga noh need olid algusaastad," rääkis Roosileht.

Ta lisas, et teadis kohe, et laulust saab hitt ja seepärast seda eesti keeles esitada tahtiski. Raadio kaudu kutsus ta inimesi üles ka laulu muusikavideos osalema. "Hommikul ma ütlesin saates, et kell üks on filmimine Eesti Televisioonis ja kõik mehed, kes tulevad, must ülikond seljas, saavad kohe eetrisse. Ma olin pool üks siis telemaja ees ja siis hakkas taksodest tulema neid mustades ülikondades inimesi," meenutas Roosileht. Üleskutsele reageeri paarkümmend inimest.

Peale "Turvamehe" lugu tegid ka mitmed teised artistid laule, mille pealkirjas oli sõna mees – "Varumees", "Rahamees", "Supermees" jne. Roosilehe sõnul olid need lood "Turvamehe" paroodia. "Selle kelgu peal oli hea edasi sõita ja miks ka mitte," ütles Roosileht.

Hiljuti Star FM-i hommikuprogrammist lahkunud Roosileht tõdes ka, et on mõelnud taas laulmisega tegelema hakata. "Nüüd põhimõtteliselt on aega ka," ütles ta. "Praegu peaks tegema midagi lihtsat ja kitarriga ja akustilist, ma arvan."

Roosileht ei välista ka seda, et ta ühel hetkel raadiosse naaseb. Juba praegugi on ta mitmeid pakkumisi saanud, kuid ükski pole teda veel piisavalt kõnetanud.