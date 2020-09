Järgmisel aastal alustatakse uue "Downton Abbey" filmi võtetega

Härra Carsonit kehastava Carteri sõnul teevad filmis kaasa juba tuttavad tegelased, kirjutab Independent.

"Me oleme stsenaariumit juba näinud, nii et teise filmi stsenaarium on olemas," ütles näitleja. "Me oleme seda näinud ja see on väga vaimukas. Seal on kõik tuttavaks saanud tegelased olemas. Kui koroona lubab, siis me hakkame järgmisel aastal filmima," lisas ta.

Esimene "Downton Abbey" film ilmus eelmise aasta septembris ja see sai palju positiivset vastukaja.

Film põhines samanimelisel menusarjal, mille esimene hooaeg esilinastus 2010. aastal. Sarja viimane ehk kuues hooaeg jõudis vaatajateni aga 2015. aastal.