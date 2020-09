Vikerraadio kutsub mängima: kuidas kõlab "Alice imedemaal" 15 eri keeles?

Kuidas kõlab "Alice imedemaal" poola keeles? Või hoopis rumeenia keeles? Euroopa keeltepäeva puhul loevad Tallinna Euroopa kooli lapsed ja õpetajad 15 Euroopa keeles ette lõigu Lewis Carrolli tuntud lasteraamatust "Alice imedemaal" ja mängijatel tuleb mõistatada, mis keeltega on tegu.

Juba mitmendat aastat toimuv keeltemäng on varasematel aastatel pannud erinevates keeltes kõlama nii Punamütsikese kui ka Pipi Pikksuka loo, seekordne mäng on eriline ka põhjusel, et Lewis Carrolli teos "Alice imedemaal" ilmus esmakordselt 155 aastat tagasi.

Keeltemängu saab kaasa teha Vikerraadio kodulehel – mäng algab reedel, 25. septembri hommikul kell 7.00 ja vastuseid saab saata 26. septembri õhtul kuni kella 19.00. Iga lõigu juures on kolm vastusevarianti, mängijal tuleb valida õige keel.

Keeltemängu saab mängida Vikerraadio lehel nii eesti kui ka inglise keeles:

Eesti keeles saab mängida siin.

Inglise keeles aga siin.

Mängust tehakse kokkuvõte ja auhinnad loositakse välja pühapäeval, 27. septembril "Vikerhommikus" kell 9.20. Õiged vastused pannakse seejärel üles ka Vikerraadio kodulehele.

Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni Eesti esindus pannud välja tahvelarvuti, mis loositakse välja nende mängijate vahel, kes kõik keeled õigesti ära arvasid. Lisaks loositakse välja kaks piletit Estonia teatri balletietendusele "Alice imedemaal" ning kõikide osalejate vahel mitmeid väiksemaid auhindu.