"Ringvaates" tutvustati kõlvatuid lugusid Tallinna ajaloost

Näiteks näidati televaatajatele lambasoolest tehtud kondoomi. "Uurisime ka seda, kuidas end omal ajal suguhaiguste eest kaitsta püüti ja saime teada, et kalapõiest või lambasoolest on kõige mõnusamad kondoomid valminud. Võtsime 19. sajandi retseptid ette, otsisime lamba pimesoole ja tegime kõik need etapid läbi," rääkis Tallinna linnamuuseumi muuseumipedagoog Made Isak. Ta tõdes, et tegelikult selline kondoom aga suguhaiguste eest ei kaitsenud.

Suguelu paremaks muutmiseks oli keskajal mitmeid erinevaid nippe. Näiteks soovitati meestel võimekuse tõstmiseks ingverit süüa. Naiste võrgutamiseks tuli aga alla neelata terve muskaatpähkel. Hiljem kui muskaatpähkel teisest otsast välja tuli, tasus seda riivida naise veini sisse – seejärel naine allus talle.

Patuelu elajatele järgnes ka mitmeid karistusi. Näiteks pidid nad Raekoja platsil häbipostis seisma, kus neid siis peksti ja alandati. Ära lõigati ka naiste pikda juuksepalmikud ja jäeti need häbiposti rippuma.

20. sajandil kujunes aga näiteks Dunkri tänavast n-ö lõbunaiste tänav. Neist tuntuim oli Dunkri Lonni, kes hiljem mõrvati.