Mäetoa talu põllul paisus sel aastal 1000 arbuusi

Arbuusikasvataja Indrek Teor rääkis "Ringvaates", et huvi arbuuside vastu tärkas temas juba laspepõlves. Mäetoa tallu kolis ta koos vanematega 1998. aastal. Aasta hiljem korjasid nad oma põllult esimese arbuusi. Praegu kasvab põllul viit erinevat sorti arbuuse. Enamus nendest sortidest on ise aretatud.

"Meil ei ole sordinimetusi, peale ühe-kahe, mis on poest ostetud," selgitas Teor. Ülejäänud sortide nimed on inspireeritud aga arbuusi välimusest. Näiteks kannab kõige magusam arbuus nime Töntsakas.

Lisaks arbuusile kasvatatakse Mäetoa talus veel üle saja liigi erinevaid taimi. Näiteks leiab ühelt põllult ka mitmeid magusaid meloneid. Kõik see tähendab tohutut tööd – ainuüksi arbuusi peab pidevalt rohima, et see üldse saaki kannaks.

Teor tõdes ka, et inimesed ei suuda tihtipeale alguses uskuda, et Eestis päriselt arbuuse kasvatatakse. On aga ka selliseid, kes isegi arbuusiseemne mulda on pannud. Tihti kiputakse Teori sõnul arbuuse aga üle kastma – tegelikult vajab arbuus väga vähe kastmist või üldse mitte.