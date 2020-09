Nädalavahetusel toimub Tallinnas õunafestival

Kuigi üldine õuna-aasta oli sel aastal pigem kesine, on õunatalude esindajad lubanud kaasa võtta vähemalt kümmet eri sorti õunu.

Laadalt leiab ka muid sügissaaduseid ja õuntest tehtud tooteid. Kohal on näiteks Rebase talu Järvamaalt, Aakre aed Valgamaalt, Raudale talu Jõgevamaalt ja Koduaia õunamahlad. Laupäeval on kohal Mesioja, Metsaserva ja Mesilepa meetootjad ning pühapäeval leiab Pajusalu, Sipre ja Aasa mesitalude mett ja meetooteid. Valikus on ka mahetooteid ja ainult kodumaist toodangut.

Selleks, et tagada külastajate maksimaalne hajutatus toimub õunafestival sel aastal õues, laadavormis ja kahel päeval. Seetõttu jääb tänavu ära populaarne õunasortide degusteerimine ja rahva lemmiksordi valimine. Eelmisel kahel aastal on selle tiitli võitnud Eesti kohalik sort "Liivika."

Õunafestival toimub laupäeval, 26. septembril kell 10–18 ja pühapäeval, 27. septembril kell 10–16 Arsenal keskuse Tööstuse tänava poolses parklas aadressil Erika 14, Põhja-Tallinn.