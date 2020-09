Spioonisari "Reetur" sai põhjanaabritelt positiivset vastukaja

Kodumaist spioonipõnevikku "Reetur" saab Elisa Aitio voogedastusplatvormi kaudu vaadata ka Soomes. Soome keeles "Petturi" pealkirjaga sari on põhjanaabrite käest juba ka posiiivset tagasisidet saanud.

Helsingin Sanomat avaldas Tuomo Yrttiaho arvustuse, kus kriitik kirjutab, et esimese osa põhjal otsustades on tegemist paljulubava sarjaga, mille tegijad on head tööd teinud.

"Otsuseid ei tehta koheselt, vaid Vindile antakse ruumi ja aega, et oma valikuid kaaluda. See on alati hea märk, kui spiooniloo tegelane teeb vigu ja keerulisi valikuid. Sedasi ei ole ta ühedimensiooniline multikakangelane," kirjutab ta.

Yrttiaho kirjutab ka sellest, et Eesti sarju näidatakse Soomes tegelikult väga vähe. Varasemalt on nendeni jõudnud vaid "Pank" ja "Tuulepealne maa".

"Selle taga on kindlasti mitmeid põhjuseid. Võib olla nähakse kajastatavaid teemasid liiga välismaise ja võõrana, võib olla ei vasta sarjad aga suure konkursiga rahvusvahelises võistluses kvaliteedi kriteeriumitele," arutleb Yrttiaho.