Carlos Ukareda esitles "Terevisioonis" oma uut singlit

Neljapäeva hommikul oli Ukareda külas "Terevisioonis" ja rääkis seal, et alustas loo tegemisega tegelikult kaks aastat tagasi.

Ta lisas, et stiil, mida talle viljeleda meeldib, on kantri ja popi segu. Olgugi et kantri praegu kuigi populaarne ei ole, usub Ukareda, et see hakkab inimestele aina rohkem meeldima.

"Terevisioonis" kõlanud esitust saab kuulata siit: