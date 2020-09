Triin Muiste: tulevikus hakkavad inimesed vähem liha tarbima

"Ma isiklikult olen seda meelt, et me tulevikus päris taimetoitlased ei ole, sest puhas taimetoitlus nõuab väga palju teadmisi," rääkis Muiste R2 "Hommikus!". "Aga kindlasti ma arvan, et liha osakaal meie toidulaual väheneb ja tegelikult peakski vähenema, aga ma arvan, et ilmselt otsitakse siia juurde ka uusi mooduseid, kuidas saada valku kätte," lisas ta.

Muiste lisas, et eestlane tarbib aastas umbes 80 kilogrammi liha, mis on üsna suur kogus. Samas ameeriklane tarbib aastas aga umbes 120 kilogrammi liha.

Muutusi lihatarbimises on aga Muiste sõnul märgata praegugi. Näiteks on inimesed hakanud eelistama lahjemat liha nagu näiteks kanaliha. Aastate jooksul on ka sealiha lahjemaks muutunud. "Meie sead ei ole enam nii rahvased, kui nad kunagi olid, sest inimesed tahavadki lahjemat liha," ütles Muiste.

Lisaks on muutunud ka piimatoodete tarbimise harjumused. "Kui vaadata, kui palju me varasemalt tarbisime piimatooteid, siis see on hetkel küll vähenenud. Seda ka seoses sellega, et veganlus tuleb väga tugevalt peale. Tarbitakse ju rohkem selliseid taimseid piimajooke ja sellest tehtud tooteid," ütles Muiste.

Kiirtoitu võib Muiste sõnul vahel tarbida küll, kuid seejuures tuleb mõelda tuleviku peale. "Mis saab 10 või 20 aasta pärast? Kas ma siis pean selle pärast toidulisandeid või ravimeid võtma? Natuke peab selle peale ka mõtlema," ütles ta ja rõhutas, et toidulaud peaks olema mitmekesine.