Henessi Schmidt näitlejatööst: tahan väga kõike teha ja katsetada

Näitleja Henessi Schmidt on teinud juba mitmeid meeldejäävaid rolle, kuid noore näitlejana on maailm veel tema ees valla. Ta usub, et võimalustest tuleb kinni haarata ja end mitmekülgselt proovile panna.

"Ma ise tunnen, et on väga palju erinevaid külgi. On seda tüdrukut, kes käib metsas ja tahab natukene maailma päästa, kindlasti on natuke ka sellist pätitüdrukut, kellele meeldib ka krutskeid teha. On ka romantikut ja lootuslikku optimisti ja mõnusat melanhoolikut. Ma arvan, et ise ei oska näppu peale panna," kirjeldas Schmidt iseennast "Vikerhommikus".

See, milline ta on aga inimesena ja milline näitlejana, on kaks erinevat asja. "Näitlejana ma olen noor. Ma tahan kõike väga teha, katsetada, proovida. Ma usun, et ma tahaks veel arvata, et näitlejana ma võin kõike olla," rääkis Schimdt.

Ta lisas, et ka välismaal elamine mõjub talle kutsuvana. "Mulle tundub, et jällegi noore inimesena peabki kutsuma. Tahaks kõike ju proovida ja katsetada ja näha, mis on võimalik. Ma väga loodan, et ma saan kunagi ka väljaspool Eestit teha mingeid põnevaid projekte," ütles ta.

Schmidti senistest suurtest rollidest võib välja tuua näiteks Maie filmis "Talve" ning Julia lavastuses "Romeo ja Julia". "Ma olen siiani teinud või vähemalt püüdnud teha kõiki oma valikuid südame ja sisetunde järgi. Siiani see on kuidagi minu jaoks toiminud. Sees tunned ära, kas peaks ütlema jah või ei ja kuhu suunas ise tahad liikuda," selgitas Schmidt rollide valiku tagamaid. Ta lisas, et kui ta on tundnud, et roll teda ei kõneta, on ta sellest loobunud.

Schmidt tõdes ka, et tunneb end kaamera ees mugavalt ja naudib filmide tegemist väga, kuid ennast hiljem ekraanilt vaadat aon natuke ebamugav. "Kui järsku näed iseennast niimoodi kõrvalt, siis see on võõras," ütles ta.

Lisaks näitlemisele tegutseb Schmidt aga ka DJ-na. "Meil on selline kooslus nagu Pätikiisud. Me paneme roosad leopardinahksed kostüümid selga, pikad patsid pähe ja siis lükkame Scooteri peale või midagi 90ndatest või isamaalisi laule," rääkis Schmidt ja lisas, et sellistel pidudel käib koos väga lõbus seltskond. "Ei pea end tõsiselt võtma. Saab meenutada, nostalgitseda ja see on ka kuidagi mõnusalt irooniline," ütles ta.

Samuti naudib Schmidt metsas jalutamist ja ravimtaimede korjamist. Ka mitmeid eluks vajalikke asju, nagu näiteks hambapastat, meeldib talle ise valmistada. "Ma üritan väga palju ise valmistada. Eelkõige just sellel põhjusel, et vähem plastikut ja pakendeid tarbida. Ja et oleks ka looduslähedane ja teaks, mis mu toodete sees on, mida ma kasutan," ütles Schmidt.

Ta lisas, et saab aru, et kõikidel ei pruugi olla samad prioriteedid, kuid vähemalt üritab ta enda käitumisega loodust rohkem hoida. Teistele ta sellist eluviisi peale ei suru. Küll aga võib ta prügi maha visanult küsida, et miks ta sedasi tegi.