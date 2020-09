HALL tähistab kolmandat sünnipäeva

Kolme aasta jooksul on HALL-i suurele peosaalile lisandunud väiksem Mesila korrus ning sisehoov Suvila. Klubis on tänaseks esinenud teiste hulgas Marcel Dettmann, I Hate Models, Ellen Allien, The Horrorist, DVS1 ja Dasha Rush, samuti on toimunud seal nii kontserte, filmivõtteid kui ka moe-show'sid.

Kolmanda savatakse juba reedel õhtul kell 21 ning õhtu juhatavad sisse Rando Arandi ja Jako Krulli live-etteasted. HALLi suurest saalist saab selleks õhtuks lebola, kuhu on paigutatud diivanid ning atmosfääri loovad visuaalid. Seejärel jätkub sünnipäev Mesila korrusel, kus Tanel Mütt juhatab oma DJ-setiga sisse kolm välisartisti ehk Binhi, Nicolas Lutzi ja DJ Masda.