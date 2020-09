Rootsi fotograaf avab oma sürrealistlike fotodega enda lemmikteemasid

Johanssoni tööd koosnevad kokku töödeldud piltidest. Fotograaf selgitas "Ringvaates" oma töid tutvustades, et ta avastas fototöötluse ja fotograafia enda jaoks samal ajal ning alguses tahtis ta pigem näha, kui palju on vimalik fotosid töödelda nii, et nad siiski päris välja näeksid.

Pilte kokku töödeldes on tal ka kindlad teemad, mida talle enim kajastada meeldib. Nendeks on näiteks julgus astuda samm tundmatusse, mugavustsoon, reisimine, keskkond ja inimese mõju sellele.

Inspiratsiooni saab Johansson ka näiteks lasteraamatutest, sest on väiksest saati muinasjutte armastanud.

Ta lisas ka, et pilte kokku pannes on väga oluline oma aega hästi planeerida. Ühe töö tegemine võib tihtipeale päris kaua aega võtta. Seda ka seetõttu, et Johansson on enda sõnul suur perfektsionist ja ta pöörab detailidele palju tähelepanu,