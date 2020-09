Katrin Kissa filmi "Viimased" võtetest: Lapimaa on üks kallemaid lokatsioone

"Lapimaa on üks kõige kallemaid lokatsioone, kus siin meie lähikonnas filmi teha. Tegelikult selleks, et üldse seal filmi teha, me pidime leidma mingisuguse oma viisi. Selleks oli, et inimesed pidid Eestist mitmeks kuuks lahkuma teadmisega, et nad lähevad sinna ja on seal, sealt ära ei saa. Vahepealsed päevad ei ole makstud ehk siis sellist tavapärast n-ö reguleeritud tööstiili me ei saanud rakendada. See oli mingit laadi omaette väike elu seal," rääkis Kissa R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et kui ta nüüd sealset kaevandusküla taas külastas, tekkis väga nostalgiline tunne. "See ei olnud lihtsalt lokatsiooni külastamine, vaid see oli nagu läheks lapsepõlve koju või vanaema ja vanaisa majja, kus sa ei ole enam ammu olnud," kirjeldas Kissa.

Kissa rääkis ka, et "Viimased" on hoogne ja jutukas film, mistõttu oli neil ka subtiitrite loomisega raskusi. "Kui filmi all jooksevad subtiitrid, siis sageli jõuab sinna panna nii vene kui ka inglise keele. Ühesõnaga kaks keelt – üks ühele ja teine teisele reale. Aga see film on nii tempokas ja nii jutukas, et me pidime otsustama, et meil ei ole võimalik subtiitreid kahe keele vahel jagada," rääkis Kissa.