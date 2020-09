Minu Eestimaa | Peep Talving harrastab Harilaiul hüljestega sukeldumist

Saates "Minu Eestimaa" viis Talving televaatajad Vilsandi rahvusparki Harilaiule, kus talle tihti üksi käia meeldib.

"Mis mind tõsiselt köidab selle koha puhul, on looduslik kooslus. See on loopealne, see on kaugus Eesti keskpunktist, see on üksildus, see on teatud määral ka nostalgia – sa tuled siia tavaliselt peale pikka reisi ja sa oled siin täiesti üksi suurte tuultega," rääkis Talving.

Ta lisas, et on aastakümneid ka sukeldumisega tegelenud – aastate jooksul on ta ujunud koos vaalade, delfiinide ja ka haidega. Harilaiul sukeldub ta aga ühes hüljestega.

"Nad on täpselt nagu kassid – nad tahavad sind vaadata külje pealt ja tagantpoolt, aga kui sa vaatad neile otsa, siis nad liiguvad eest ära. Hästi uudishimulikud ja sarnanevad natuke ka inimestega. Kui noored hülged tulevad sukeldujat kaema, siis vanad istvad rahu peal ja teevad oma häälitsusi. Väga sarnane inimestega – kui iga liigub edasi, vanemad istuvad sohval, nooremad käivad ja uurivad uustulnukaid. Sama toimub hüljestega siin," kirjeldas Talving.

Talving nentis, et inimesed on ehitiste, raiete jms jõuliselt loodusesse tungimas. "See kindlasti kahjustab loodust ning floorat ja faunat. Minu siinolek peakski signaliseerima, et ma austan seda, ma repsekteerin seda ja ma palun inimestel samamoodi väga mõistlikult Eesti loodusega ringi käia. Siin on, mida hoida," rõhutas Talving.

