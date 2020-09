9-aastane Aileen unistab presidendiametist

9-aastane Eesti tüdruk Aileen Aart unistab presidendiametist. "Ma nägin Kersti Kaljulaidi telekas ja siis ma tahtsin ka presidendiks saada," ütles ta ja mainis, et see tundus huvitav töö. "Siis saab reisil igal pool käia, aga kirjutama peab ka palju."

Umbes samal ajal, kui Aileeni unistus hakkas kasvama, läksid lood tema tervisega kehvaks. Tüdruk jõi palju vett ja söögiisu kadus. Pärast raskelt põetud grippi ta enam ei kosunud. Veresuhkur oli 26 ja haiglast tuli vastus kiiresti: Aileenil on esimese tüübi diabeet.

Ema Helen Aart kinnitas, et kuigi ta midagi sellest haigusest teadis ka varem, ent kui oma laps selle diagnoosi sai, siis kukkus maailm kokku. "Algus on väga raske, mul läks ikka üle poole aasta, et üldse leppida sellega," tõdes ta.

Hetkel õpib Aileen kolmandas klassis ja tal on pea kõik hinded viied, lemmikaine on tal matemaatika. "Kodus õppimise aeg oli natukene raske, sest siis tundus rohkem õppida, kuna kedagi polnud kõrval," tõdes ta.

Minu Unistuste Päeva tiim andis vahetult enne kooli algust teada, et nüüd on aeg Aileeni kirja pandud soovid täide viia, tüdruk oli oodanud seda päeva pea aasta. "Läksime Tallinnas ühte hotelli, siis seal võeti mind vastu nagu päris presidenti," ütles ta ja lisas, et samuti käisid nad popkorni tegemas. Päeva lõpuks kohtus tüdruk ka Kersti Kaljulaidiga.

"Ma algus kartsin, et äkki president on kuri, aga ta ei olnud," tõdes Aileen Aart ja mainis, et ta sai isegi presidendi töötoolis istuda. "Pärast president tuli ja me tegime tema töölipu juures pilti."