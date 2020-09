Eesti kaskadöör saabus "Ringvaate" stuudiosse mootorratta seljas

Saates oli Keity Meieril seljas sätendav keep, millega ta sõitis ka üle Tartu Kaarsilla. "Mul oli hull tunne, et tahaksin täiega särada, see oli selline hilisõhtune mõttelend, et kuidas sealt Kaarsillast üle lennata," mainis ta ja ütles, et Kaarsillast mootorrattaga üle sõitmise idee on tal olnud umbes üheksa aastat. "Nüüd oli see tunne, et on aeg ja hetk."

Meier kinnitas, et kuigi tegelikult oli tema tehtud trikk keelatud, siis vahel võib mõnd reeglit ka rikkuda. "Tõsi, politsei kutsus mind kohvile, eks saab näha, mis sellest tuleb," tõdes ta ja mainis, et kellelgi teisel ta seda järgi ei soovita proovida. "Tehniliselt ei olnud see midagi rasket, minu jaoks oli kõige raskem see maha hüppamine, see oli 2,2 meetrit kõrge ja ma pole kunagi nii kõrgelt maha hüpanud."

Hetkel on Keity Meier 25-aastane, kuid trial-rattaga on ta sõitnud juba 10 aastat. "Mul on lihtsalt nii suur kirg ja armastus kaherattaliste vastu, et teisiti ma ei näe end," tõdes ta.