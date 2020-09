Eesti loomasõber kasvatab kodus kõrberebaseid

Keity Särg sõnas, et kõrberebane Steffi sündis tema kodus kaks kuud tagasi. "Hetkel olen ainus, kes neid Eestis kasvatab, sest keegi ei saa neid paljunema, ei ole neid väga palju loomaaedades ega ka erakodudes üle Euroopa, kus on paarid kokku pandud," tõdes ta ja kinnitas, et tal õnnestus see juba teistkordselt. "Kuna tegu on metsloomadega, kes on argliku iseloomuga, siis palju loeb usaldus ja õpetus."

"Kõrberebased ei ela meil puuris, nad on toas lahti nagu koerad ja me koolitame neid nagu koeri," tõdes ta ja kinnitas, et esimese kõrberebasega nägi ta palju vaeva. "Temaga sai peaaegu hommikust õhtuni koos viibitud," selgitas Särg ja mainis, et nüüd, kui tal on juba kaks kõrberebast, mängivad nad omavahel. "Tegelema peab nendega ikka, päris mitu tundi peab nendega tegelema, et nad ära väsiksid."

"Nad on väga keerulised loomad, kui kodus nendega ikkagi ei tegele ja nende treenimisse ei panusta, siis ta ongi loom, kes öösel kraabib ja ei lase sul magada," selgitas loomasõber ja mainis, et kui teda koolitada, siis on kõrberebane hea sõber, kes on mõnes mõttes nii koera kui ka kassi eest. "Ta haugub nagu koer ja võib ka kräunuda nagu kass."