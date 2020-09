Vabasukelduja: prügi õigesse kohta viskamine ei peaks olema mitte reegel, vaid kultuur

Egert Kamenik kinnitas, et tegelikult on vee põhjas rämpsu liiga palju. "Ega seda ülestoomist otsustad selle järgi, millele saad küüned tahad ja mida jaksad üles tuua," sõnas ta ja mainis, et seal on ka selliseid suuri metallkonstruktsioone, mida ei jaksa üles tuua. "Kõige suurem asi, mille sel korral üles tõime, oli 25-meetri pikkune terastross."

Vabasukelduja Jekaterina Korhonen selgitas, et kõike nad siiski oma kätega üles tooma ei pea. "Meil oli abiks ka tõstuk," ütles ta ja lisas, et vabasukeldujana käis tema toomas põhjast kergemat prügi. "Prügi õigesse kohta viskamine ei peaks olema inimeste jaoks mitte reegel, vaid kultuur."