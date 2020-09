Liisi Koikson muusikast: mul hakkab kiiresti igav

Muusik Liisi Koikson kinnitas, et koroonaviiruse algus langes tema jaoks täpselt sellesse raseduseperioodi, kus enesetunne on veidi uimasem. "Kõik need kohustused, mis märtsis olid, langesid ära, seega sain olla diivanirežiimil," ütles ta ja mainis, et see-eest suvel õnnestus tal juba ka kontserte anda. "Olen oma muusikuid näinud ja on tekkinud uus tänutunne, et seda ma tahangi teha, kui pikaks ajaks võetakse ära asi, mis muidu tundus nii normaalse, siis mõistad, et seda on sulle ikkagi vaja."

"Minu meelest lapsed üleüldse on andekad, nende loomus, kui sa ei piira neid enda täiskasvanuliku loogikaga, siis nad tihtipeale tulevad välja isegi paremate ideedega kui sul endal," sõnas Koikson ja tõdes, et ta ei tahaks samas panna oma lapsele pinget peale. "Ma ei ole teda kuskile laulukonkursile kirja pannud, aga mulle meeldib, kui ta ise hakkab laulma mingit lugu, mis ta lasteaias on õppinud."

"Mul hakkab päris kiiresti igav, ma ei tea, kas enda häälega või tahan lihtsalt, et oleks midagi uut," tõdes ta ja lisas, et seetõttu on ta vastu võtnud ka palju erinevaid projekte. "Selle klausliga, et proovime ja vaatame, mis saab, ma ei saa öelda, et ma nüüd tohutuid riske võtaksin, aga mulle meeldib juba see, et mingisugused väga head muusikud, kellest mina ise pean, kutsuvad mind oma projekti."