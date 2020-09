Ozzy Osbourne'i vanim tütar teatas peatsest albumist ja avaldas uue singli

Tuntud muusiku Ozzy Osbourne'i vanim tütar Aimée Osbourne (artistinimega ARO) teatas, et annab oktoobri lõpus välja LP "Vacare Adamaré". Sel puhul avaldas muusik ka uue singli "House of Lies".

Asbourne alustas oma sooloprojektiga ARO (Aimee Rachel Osbourne) umbes kümme aastat tagasi, ent singleid hakkas ta avaldama alles viis aastat tagasi, kirjutab Consequence of Sound.

Sel suvel jagas ta oma oktoobris ilmuvalt albumilt esimest singlit "Shared Something With the Night". Äsja ilmunud lugu "House of Lies" on teine albumilt pärinev lugu.