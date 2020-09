Ellen DeGeneres palus vabandust ja naasis teleekraanile

DeGeneresele heideti ette, et saate töökeskkond on väga halb. Mitmed DeGenerese alluvad ütlesid, et nad on töö juures kogenud rassismi ja hirmutamist ning et DeGeneres ei ole tegelikult üldse nii tore inimene, kui ekraanilt paistab. Süüdistuste osas algatati ka uurimine, kirjutab BBC.

"Ma sain teada, et siin on toimunud asjad, mis kindlasti ei oleks pidanud juhtuma. Ma võtan seda kõike väga tõsiselt ja tahan vabandada kõigi ees, keda see mõjutanud on," ütles saatejuht uue hooaja avasaates.

Ta lisas, et saab aru, et tema positsiooniga kaasneb privileeg ja võim, mis omakorda tähendab aga ka vastutust. "Ma võtan vastutuse kõige eest, mis siin juhtunud on," ütles DeGeneres.

Saatejuht ütles ka, et nad on koos saatetiimiga arutanud, mida saaks edaspidi paremini teha ja nad alustavad nüüd justkui uue peatükiga. Uue hooajaga kaasnevad mitmed muudatused – näiteks ülendati saate DJ Twitch kaasprodutsendiks.

DeGeneres lisas, et tema 270 alluvat on ta jaoks väga olulised ning ta tahab, et neil kõigil oleks uhke tunne ja hea meel seal töötada.

"Ma olen küll see inimene, keda te ekraanil näete, aga lisaks sellele olen ma palju muudki. Mõnikord olen ma kurb, mõnikord vihane, ärevil, ärritunud, kannatamatu. Ma töötan selle kõige kalllal," ütles saatejuht.

DeGeneres alustas oma jutusaatega 2003. aastal ja on sellest ajast saati võitnud üle 60 Emmy.