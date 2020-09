Kaks Paide koolitüdrukut lugesid suvel läbi kahe peale kokku 110 raamatut

Suvelugemise päeviku võttis välja 56 last. Raamatukogu soovitusel sai valida 100 Eesti autorite viimasel kahel aastal ilmunud lasteraamatu seast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Anete Lukken luges läbi 58 ja Ly Kotkas 52 kirjandusteost.

"Ükskord võtsin kõige rohkem 15 raamatut. Ja ma käisin rohkem emaga raamatukogus, tema kandis ja mina kandsin ka raamatuid. Mulle meeldib rohkem väliskirjandus, Eesti omad muidugi ka. Ja kriminaaljutud," rääkis Paide Hammerbecki põhikoli 4. klassis õppiv Ly.

Ta tunnistas, et valib raamatuid tavaliselt kaanepildi, pealkirja ja piltide, mitte autori järgi.

Hillar Hanssoo põhikooli 5. klassis käiva Anete sõnul loeb ta juturaamatute kõrval ka muud.

"Ma loen liiga palju entsüklopeediaid. Need meeldivad mulle väga," ütles ta.

Järvamaa keskraamatukogu direktori Jane Kiristaja sõnul ei saa tuua välja ühte autorit, kelle raamatud lastele kõige rohkem meeldivad.

"Ma arvan, et tegelikult need samad, kes on üle Eesti kõige paremad lastekirjanikud. Ikka Kivirähk ja Tomusk, Saar. Erinevad. Erinevatele vanustele ju kirjutavad erinevad kirjanikud ja nii ongi, et ühele lapsele meeldib üks ja teisele lapsele teine," rääkis Kiristaja.