"Ringvaatest" pääses "Rakett 69" 15 parema hulka Lii Urb

Saates astusid võistlustulle Torm Thor Niimann Vanalinna

hariduskolleegiumi 12. klassist, Lii Urb Lihule gümnaasiumi 12. klassist ja Oskar Johannes Fromm Tallinna 21. kooli 12. klassist.

Niimann märkis, et on "Rakett 69-ga" üles kasvanud ja jälginud pea iga hooaega, mida võimalik. "Lõppselgitustest olen alati aru saanud, aga lahenduskäikudest hakkasin aru saama alles paar aastat tagasi." Reaalainetest peab ta oma suurimaks tugevuseks füüsikat.

Oskar Johannes Fromm ütles, et kuna ta ema on saate suur fänn, siis on nad seda jälginud läbi hooaegade koos perega ja nii on ka tema sinna kaasa tõmmatud. Oma tugevuste-huvidena nimetas ta reaalaineid ja ka programmeerimist.

Lii Urb märkis, et on üritanud saadet juba mitu aastat vaadata nii palju kui võimalik. "Terve perega vaatame, kuna me oleme kõik saate fännideks saanud ja alati on põnev ning saab iseend ka harida." Urb lisas, et hakkas ülesannetest ka umbes paari aasta eest aru saama. Oma peamiste huvidena nimetas ta reaalaineid.

Stuudios oli vaja neil välja mõelda parim viis analoogfilmi topsi võimalikult kaugele lennutamiseks. "Rakett 69" saatejuht Aigar Vaigu sõnas enne katse algust, et neid mooduseid on vähemalt kolm. Muu hulgas oli osalejatele antud abivahenditeks pudel veega, käärid, lint, kahe- ja ühepoolne teip, vitamiinitabletid, puuklotsid ja kaks õhupalli.