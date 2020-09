Moekunstikino toob kinodesse vaid ühe filmi, pikem programm on ETV2 eetris

"MoeKunstiKino filmiprogrammid on juba viiel aastal publikule moeelamusi pakkunud ning loodame, et saame sellega veel kaua jätkata," sõnas festivali juht Helen Saluveer ja lisas, et seekord otsustasid nad lähtuvalt olukorrast näidata vaid ühte filmi. "Aga kahtlemata on "Helmut Newton – halvad ja ilusad" käesoleva aasta kõige olulisem moedokumentaal."

Helmut Newtoni 100. sünnipäeva puhul räägib ajakirjanik ja režissöör Gero von Boehm oma dokumentaalfilmis "Helmut Newton – halvad ja ilusad" ("Helmut Newton: The Bad and the Beautiful") fotograafi liigutava eluloo ning heidab pilgu Newtoni loomingule väga ainulaadsel moel.

MoeKunstiKino seansid toimuvad 1. ja 3. oktoobril kell 18.30 kinos Sõprus Tallinnas ning 7. oktoobril kell 18.30 Elektriteatris Tartus. Film linastub ingliskeelsena. Seansile teeb sissejuhatuse fotograaf Krõõt Tarkmeel, enne filmi saab ekraanil nautida videograaf Getter Kuusmaa värskeid mini-moefilme.

Saluveeri kinnitusel saab külluslikumat moefilmiprogrammi nautida juba aasta viimasel kuul ETV2 kanalil, kus koostöös festivaliga näidatakse igal nädalal mõnd moedokumentaali.