Rahel avaldas muusikavideo loole "Good Gracious"

Raheli sõnul on värskes muusikavideos palju viiteid lapsepõlvele. "See on ood lapsemeelsusele ja siirusele, kus puuduvad kompleksid ja eelarvamused, igale olukorrale saab läheneda loovalt, läbi mängu ja kartmata eksida. Seda saab kanda ka inimsuhtete konteksti," sõnas ta ja lisas, et videos joonistubki lahti väike maailm, kus elatakse turvatundes, vaba ja õnnelikuna.

Muusikavideo TIKS Rekords alt ilmunud singilile "Good Gracious" filmiti üles augusti alguses Viinistul Kiigemäe talus. Kümneliikmeline tiim tõi kokku Raheli sõbrad ja loovisikud, kellega muusik varem koostööd on teinud ning keda kokku tahtis tuua. "Ootamatu üllatus oli see, et kõik eesti sääsed elavad tegelikult Viinistul või vähemalt 9. augusti õhtul 2020 oli suurem osa neist end just Kiigemäel sisse seadnud, video viimaste kaadrite filmimine kujunes juba peaaegu talumatuks, sest kõik tõrjevahendid olid otsa saanud ja ühe koha peal paigal seista oli sisuliselt võimatu," kinnitas Ollisaar.

Muusikavideo produtsent on Jaan Sinka, operaator Kristjan Taal. Stsenograafia ja stilistika eest vastutas Kertu Kivisik ning meigi ja soenguga aitas Mari-Ly Kapp.