Video: kuulajad valisid R2 suvehitiks Villemdrillemi ja Elina Borni "niiea"

Raadio 2 korraldas tänavu esimest korda suvehiti konkurssi, et leida kuulajate abiga parim möödunud suvel ilmunud kodumaine lugu. Ülekaalukalt osutus võitjaks Elina Born ja Villemdrillemi lugu "niiea", mida artistid esitasid ka otse-eetris.

R2 hommikuprogrammi saatejuht Bert Järvet kinnitas, et konkurss läks üle ootuste hästi. "Tuleb anda au ja kiitust kuulajatele, kes võtsid asja väga tõsiselt," sõnas ta ja lisas, et neil oli umbes sada lugu, mille seast valida, aga võitja "niiea" oli tähestikulise järjekorra tõttu praktiliselt nimekirja lõpus. "Aga nad võitsid ikkagi nii ülekaalukalt, et esimese ja teise koha vahe oli pea kahekordne."

Samuti rõhutas Järvet, et R2 suvehiti konkurssi on plaanis korraldada ka järgmisel aastal. "Võib öelda, et ladvik osutus oodatuks, ent tippude rebimine oli väga põnev."

R2 suvehiti esikümme:

1. Villemdrillem x Elina Born "niiea"

2. 5Miinust "Peo lõpp"

3. Nublu "1-2"

4. Noëp "Young Boy"

5. LeHanna "Juuni juuli august"

6. Clicherik & Mäx ja gameboy tetris "Maakas feat. Gameboy Tetris"

7. Reket feat. Liis Lemsalu & Avoid Dave "Magad vä"

8. Genka & DEW8 "Ma ei oska kaine peaga peol midagi teha"

9. Fredi "LA (feat Gram-Of-Fun)"

10. Pluuto ft Heleza "OD"