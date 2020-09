Veebigala vahendusel kuulutati välja teleauhinnad Emmyd

Parima draamasarja kategoorias võitis Emmy mõjuvõimsast murdochlikust meediadünastiast jutustav sünge sari "Succession" ("Pärijad").

Kriitikute kiidetud HBO sari, mis pälvis ühtlasi ka Emmy parima meespeaosa, parima režii ja parima stsenaariumi kategooriates, edestas oma konkurente "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Ozark" ja "Stranger Things".

Parima lühidraamasarja Emmy pälvis sünge tonaalsusega superkangelaste satiirisari "Watchmen" ("Vahimehed"). Kokku võitis "Watchmen" 11 kuldset kuju.

Lisaks parimale lühidraamasarjale (outstanding limited series) võitis "Watchmen" pühapäeval veel parima naispeaosalise auhinna (Regina King), parima osa stsenaariumi auhinna (Damon Lindelof ja Cord Jefferson) ja parima meeskõrvalosa auhinna (Yahya Abdul-Mateen II). "Watchmen" sai ühtlasi enim nominatsioone, 26.

Sarja loojad pühendasid võidu 1921. aasta Tulsa veresaunas hukkunud afroameeriklastest ohvritele.

"Ainus viis, kuidas tulekahjusid kustutada, on kustutada neid üheskoos," ütles Damon Lindelof parima lühidraamasarja auhinda vastu võttes.

Sotsiopaatilistest superkangelastest ja poliitilisest satiirist kokku segatud mugandus 1980-ndate aastate samanimelisest koomiksist on pälvinud nii kriitikute kui fännide üldiselt äärmiselt positiivse vastukaja.

Mullu oktoobris vaatajateni jõudnud HBO sari maalib õõvastavalt ettekuulutava pildi rassistlikust Ameerikast, mis on vajutanud valusasti paljude vaatajate sotsiaalselt tundlikule närvile.

Sarja lugu on seotud ajaloolise rassismiga lõunaosariikides, politseivägivallaga ja isegi maskikandmisega - kõik teemad, mis tänapäeva Ühendriikides on teravalt esiplaanil.

Sarjale pakkusid parima lühisarja kategoorias konkurentsi "Little Fires Everywhere", "Mrs America", "Unbelievable" ja "Unorthodox".

Parima komöödiasarja tiitli pälvis Kanada hittsari "Schitt's Creek". Kehval järjel motellis elavast privilegeeritud perekonnast pajatav komöödia ei suutnud oma esimese nelja hooaja jooksul ühtegi nominatsiooni saada, kuid pärast Netflixi minekut muutus see üllatusmenukiks ning sai hiljuti endale ka kuuenda hooaja kinnitatud tellimuse.

Ülejäänud konkurendid selles kategoorias olid "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "The Good Place", "Insecure", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs Maisel" ja "What We Do In The Shadows".

Kuna auhinnagala toimus ebatavalistes tingimustes, nii et võitjad said kõnesid pidada oma kodudest, saadeti Emmyde nominentidele pisikesed kaamerad, mille nad said ühendada oma koduse arvutivõrguga ning näidata oma elutube, aedu või isegi magamistube.

Samuti julgustati nominente olema loomingulised oma auhinna vastuvõtu kõnedes, seda ka kohavaliku mõttes.

Õhtujuht oli Jimmy Kimmel.