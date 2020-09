Kõlasid uusversioonid Jacksoni, ABBA, Los Lobose ja Luis Fonsi lugudest, samuti Eestit Eurovisioonil esindanud La forzast. Klassikalisest repertuaarist said uue kuue Bizet', Griegi, Straussi, Verdi ja Brahmsi menulood.

Finaalikoha võitlesid välja viiuldaja Triinu Piirsalu, pianist Tähe-Lee Liiv ning flöödimängija Siret Sui.

Esimese etteastena mängisid võistlejad klassikalise muusika teemade töötlusi:

Toomas Oskar Kahur ///// Richard Strauss "Nõnda kõneles Kahur" / "Nõnda kõneles Zarathustra" ainetel ///// Töötluse autor Toomas Oskar Kahur ///// Esitavad Toomas Oskar Kahur koos vaskpillikvintetiga "Tuulisbrass" - vaskpillikvintett "Tuulisbrass" / Villem Süvari, Martin Pajumaa / trompetid, Nikita Matsuk / metsasarv, Mart Erik Põdra / tromboon, Argo Vals / tuuba, Marten Männa / löökpillid

Triinu Piirsalu ///// Edvard Grieg "Mäekuninga koopas"süidist "Peer Gynt" ///// Töötluse autorid Triinu Piirsalu, Ivan Bragado Poveda ///// Esitavad Triinu Piirsalu ja Ivan Bragado Poveda / harf

Helin Hallik ///// Georges Bizet "Habanera" ooperist "Carmen" ///// Töötluse autorid Francis Kleynjans, Helin Hallik

Tähe-Lee Liiv ///// Johannes Brahms "Ungari tants nr 5" ///// Töötluse autorid Andrus Rannaääre, Tähe-Lee Liiv //// Esitavad Tähe-Lee Liiv ja Martin Trudnikov / akordion, Tauno Õun / kontrabass, Tanel Ruben / löökpillid

Siret Sui ///// Giuseppe Verdi "Võidumarss" ooperist "Aida" ///// Töötluse autor Siret Sui ///// Esitavad Siret Sui ja Teodor Juko Hiiemaa, Karret Sepp / tšellod

Võistlejad pidid teise etteastena esitama popmuusika töötlusi:

Toomas Oskar Kahur ///// Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson "Dancing Queen" ///// Töötluse autorid Martin Pajumaa, Toomas Oskar Kahur ///// Esitavad Toomas Oskar Kahur koos vaskpillikvintetiga "Tuulisbrass" - vaskpillikvintett "Tuulisbrass" / Villem Süvari, Martin Pajumaa / trompetid, Nikita Matsuk / metsasarv, Mart Erik Põdra / tromboon, Argo Vals / tuuba, Marten Männa / löökpillid

Tähe-Lee Liiv ///// Mihkel Mattisen, Timo Vendt "La forza" ///// Töötluse autorid Andrus Rannaääre, Tanel-Eiko Novikov, Tähe-Lee Liiv ///// Esitavad Tähe-Lee Liiv ja Tanel-Eiko Novikov / vibrofon

Helin Hallik ///// Los Lobos "Canción del Mariachi" filmist Desperaado ///// Esitavad Helin Hallik ja Helin Hallik / kitarr

Triinu Piirsalu ///// Michael Jackson "They Don't Care About Us" ///// Töötluse autor Karl Erik Laas ///// Esitavad Triinu Piirsalu ja Maria Mutso, Villu Vihermäe, Andreas Lend / tšellod

Siret Sui ///// Luis Rodríguez, Erika Ender, Ramón Ayala "Despacito" ///// Töötluse autor Karl Erik Laas ///// Esitavad Siret Sui ja Ingely Laiv-Järvi / oboe, Kevin Mattias Klasman / klarnet, Jakob Peäske / fagott, Jürnas Rähni / metsasarv