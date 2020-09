ETV2 teemaõhtu on pühendatud Egon Nuterile

"Siin ja praegu" (ETV 1995) kl 19.30

Saate külaline on Vanalinna Stuudio näitleja Egon Nuter. Saatejuht Jüri Aarma, toimetaja Anne Tuuling.

"Abistav käsi 1/3" (ETV 1985) kl 20.20

Lõbusaid sketše esitavad Andrus Vaarik, Egon Nuter, Lauri Nebel, Helene Vannari, Harald Zarens, Valdo Peetri, Leida Rammo, Salme Reek.

"Abistav käsi 2/3" (ETV 1985) kl 20.45

Toomas Kalli, Priit Pärna ja Roman Baskini sketšišõu. Mängivad näitlejad Andrus Vaarik, Egon Nuter, Helene Vannari, Lauri Nebel jt.

"Abistav käsi 3/3" (ETV 1985) kl 21.05

Toomas Kalli, Priit Pärna ja Roman Baskini sketšišõu. Mängivad näitlejad Andrus Vaarik, Helene Vannari, Egon Nuter, Lauri Nebel.

"Tähelaev" (ETV 2007) kl 21.30

Egon Nuter on Vanalinnastuudio algusaegadest peale inimesi naerutanud, mis muidugi ei tähenda, et tõsised rollid tema repertuaari ei kuuluks. Mehe üldine foon on aga helge ja stabiilne ning just sellisena paistab ta ka oma lähedastele. Saatejuht Grete Lõbu. Režissöör Kalev Lepik.

"Meri ja Orav" (ETV 2009) kl 22.45

Lõbus lugu sellest, kuidas kõrges eas Ivan Orav ja Lennart Meri püüavad pööningult kirjutuslauda elutuppa vedada. Andrus Kivirähki vaimurikka komöödia legendaarsetes nimiosades säravad Egon Nuter ja Andrus Vaarik. Režissöör Helen Valkna, produtsent Hannes Villemson.

"Kahe sõbra lood" (ETV 1993) kl 23.40

Stsenarist Jaak Veerme, ideed Eino Baskinilt, Valdo Jahilolt, Raul Salult. Mängivad Egon Nuter ja Tarvo Krall. Teistes osades Tiina Jürjens, Anu Presjärv, Venno Loosaar, Kalev Ilves, Hanka Paulus jt. Režissöör Maarika Lauri.