Koolikiusust raamatu kirjutanud Marko Jakimenko: ma ei mäleta päeva, mil mind ei kiusatud

Jakimenko rääkis saates "Hommik Anuga", et teda kiusati seetõttu, et tal ei olnud piisavalt enesekindel ja ta ei osanud R tähte. Enesekindluse puudus tegi Jakimenko sõnul temast kerge ohvri ja nii ei suudagi ta meenutada päeva, mil keegi teda solvanud, tõrjunud või vägivaldselt kohelnud poleks. Aeg-ajalt tekitas kiusamine temas soovi ka ise nende laste vastu vägivalda kasutada, kuid siis meenusid vanemate vägivalda taunivad õpetussõnad.

Probleemidest Jakimenko aga kellelegi ei rääkinud. "Tegelikult on ju ikkagi väga suur probleem, kui inimene räägib teistmoodi. Võib olla see oli ka põhjus, miks ma sulgusin väga palju endasse ja miks mu sotsiaalsed oskused ei arenenud niivõrd hästi, et kasvõi sellest kiusamisest rääkida. Ma lihtsalt ei tahtnudki enam mingi hetk üldse rääkida. Mitte ühtegi sõna," ütles Jakimenko ja lisas, et ta proovis kasutada vaid selliseid sõnu, kus ei olnud R tähte.

Ka Jakimenko ema, kes samas koolis töötas, ei olnud poja kiusamisest teadlik. Samuti olid teadmatuses teised õpetajad – Jakimenko ei olnud nende poole kordagi pöördunud sooviga abi saada.

Ühel hetkel otsustas Jakimenko aga kooli vahetada ning uues koolis läks elu paremaks. Vanematele koolivahetuse mõte esialgu ei meeldinud, kuid Jakimenko oli oma otsuses kindel. Tallinnasse kooli minnes asus ta ka oma R tähe oskuse nimel tööd tegema ja käis mitmetel operatsioonidel.

Selles, et teda kiusati, süüdistab Jakimenko nii iseennast kui ka süsteemi. "Kindlasti ma olen ise selles süüdi, sest ma ei julgenud rääkida. Aga kindlasti on selles süüdi ka süsteem. Kui lapsed tulevad esimesse klassi, siis võiks ju kohe hakata õpetama suhtlemist – kuidas me üldse üksteisega suhtleme. Kui kellelgi tehakse midagi, siis ütlegi, et sulle ei meeldi ja räägi sellest," ütles Jakimenko.

Ta lisas, et oleks kiusamise ajal vajanud enda kõrvale mentorit. "Ma tahan luua mentorlusvõrgustiku, kus koolinoored saavad omale tipptasemel mentori, kellega nad saavad kasvõi paar korda kuus suhelda, et inimene ei jääks mitte kunagi üksi," rääkis Jakimenko, kelle sõnul vanemad mentori rolli täitma ei sobi, sest võivad teemadesse liiga emotsionaalselt suhtuda.

Probleemid peaksid lapsed Jakimenko sõnul aga siiski omakeskis ära lahendama ja vanemad neisse sekkuda ei tohiks. "Laps peab ise lahendama, aga kindlasti nii, et on lapsed üheskoos nende vastu, kes on kiusajad," ütles Jakimenko.