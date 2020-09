Pääru Oja rangluu murdmisest filmivõtetel: sellega kaasnes tohutu süütunne

"See loodus, maastik ja need inimesed – need saamid, keda me nägime; soomlased, kes seal elavad; norrakad – ega need ei lähe kunagi meelest ära," rääkis Oja saates "Hommik Anuga" 2017. aastal toimunud võtetest.

Üks võtteperioodi suurimaid väljakutseid oli Oja jaoks soome keele õppimine. Selleks oli tal kaks õpetajat, kes talle kolm kuud järjest iga päev soome keelt õpetasid. Lisaks õppis Oja võtteperioodil ka mootorrattaga sõitma ja nüüd tegi ta Eestis olles ka mootorratta load ära.

Üht stseeni filmides sai Oja ka vigastada – ta komistas kividel joostes ja murdis oma rangluu. Ta meenutas, et esialgu ta valu ei tundnud, vaid ei saanud lihtsalt kätt liigutada. Kohale kutsuti ka kiirabi, ent kuna Lapimaal on vahemaad väga pikad, tuli neil endil kiirabile umbes 40 minutit vastu sõita.

Luumurru tõttu pidi Oja umbes nädalaks võtetelt eemale jääma ja seetõttu tehti filmis ka mitmeid muudatusi. "Ma mäletan, mul oli tohutu süütunne. Kui oled lugenud neid lugusid sõduritest sõjas, kes pihta saavad ja nad hakkavad vabandust paluma, mis tundub justkui täiesti jabur eksole. Aga tõesti see psühholoogia läheb sedapidi, et sa palud vabandust, et nii juhtus – mina olen süüdi," meenutas Oja.

Kaasnäitlejad olid Oja sõnul aga alati väga mõistvad. "Eks nad said ilmselt aru, et ma olin keele pärast raskemas olukorras, kui me pidime midagi improviseerima või kohapeal tegema. Mul oli ju peas kogu aeg mingisugune tõlkeaeg jne. Eks nad said sellest kõigest aru ja nad olid armsad ja toetavad," rääkis Oja.

Järgmisel nädalal linastub "Viimased" ka Eesti kinodes.