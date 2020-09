Sander Mölder Cosmoskvast: bändi suurus on alati raskuseks olnud

"Eks see bändi suurus on alati mingil määral raskuseks olnud – et proove teha, et saada kokku kontsertideks ja plaadi tegemiseks samuti. See tõesti võttiski 14 aastat aega, vahepeal inimesed kogusid ideid nii siin kui ka sealpool maailmas," rääkis bändi klahvimängija Sander Mölder "Vikerhommikus".

Esialgu ei olnud uue plaadi välja andmine neil üldse kavaski. "Esialgu see ambitsioon oli tegelikult lihtsalt üks tore grillõhtu meist ühe maakodus, aga siis see kuidagi arenes nii, et me võtsime pillid ja puldid ja helisalvestamisvõimalused kaasa ja tegelikult juba pärast seda esimest üsna sõbralikku või kokkutuleku moodi meeleolu hakkasime me muusikat tegema ja salvestamise asju ja tuligi plaat," kirjeldas Mölder.

Sellest hetkest kulus plaadi väljaandmiseni umbes kolm aastat, sest talveperioodil plaadi kallal kuigi palju töötada ei saanud – siis olid kõikidel omad tegemised ja ühist aega oleks olnud keeruline leida. Suviti on vaba aega aga rohkem. "Me niimoodi ühe suve tegime, siis oli peaaegu üheksa kuud pausi, siis tegime järgmisel suvel ja niimoodi ta tiksus. Kolme suve peale saime plaadi kokku," ütles Mölder.

Ta lisas, et publik on uue plaadi väga hästi vastu võtnud ja neil toimus suve jooksul ka esitluskontserte. Aasta lõpus plaanivad nad ka Kuressaares kontserdi anda, sest just sealt on peaaegu kõik bändiliikmed pärit.