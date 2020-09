Seitsmetunnine lend mitte kuhugi müüdi välja vaid kümne minutiga

Müügile tuli 134 piletit ja nende hinnad jäid vahemikku 787–3787 Austraalia dollarit ehk umbes 485–2332 eurot, kirjutab CNN.

Hetkel on Austraalias peaaegu kõik rahvusvahelised lennud tühistatud, mistõttu mõjub võimalus seal lennukiga lennata ebatavalisena. "See on ilmselt Qantase kõige kiiremini väljamüüdud lend. Inimesed ilmselgelt igatsevad reisimist ja lendamist. Kui nõudlus on olemas, siis proovime ka edaspidi piiride avanemist oodates selliseid lende teha," ütles lennufirma tegevdirektor Alan Joyce.

Lend väljub 10. oktoobril Sydney lennujaamast ja maandub sealsamas seitse tundi hiljem. Reisijatel avaneb lennukiaknast võimalus näha Austraalia tuntud vaatamisväärsusi, nende hulgas on näiteks Sydney sadam ja Suur Vallrahu.

Reisijatele lubati ka meelelahutust, näiteks üllatab neid pardal kuulsusest õhtujuht.

Sarnaseid lende, mis mitte kuhugi ei vii, katsetatakse ka Aasias.