Barack Obama annab novembris raamatu välja

768-leheküljeline memuaar keskendub Obama poliitikakarjääri algusaastatele, 2008. aasta presidendikampaaniale ja esimesele ametiajale. Raamat lõppeb terroristi Osama bin Ladeni surmaga 2011. aastal, kirjutab The New York Times.

Arvatakse, et Obama raamatust saab suur hitt ja seetõttu on USA turule tellitud juba kolm miljonit eksemplari.

Obama ütles, et ta on raamatu üle väga uhke ja on seda kirjutanud juba mitu aastat. Ta lisas, et üritas raamatut kirjutades anda oma poliitikakarjäärist ja sellega kaasnevast ausa ülevaate.

"A Promised Land" on Obama memuaaride esimene osa ja sellest valmib ka audioversioon.

Eesti keeles raamat 17. novembril ei ilmu. Küll aga näiteks soome, leedu ja rootsi keeles.

There's no feeling like finishing a book, and I'm proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm