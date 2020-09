Tanel Padar: käisime settide vahel Jaak Joala autos muusikat kuulamas

Muusikud meenutasid saates, et on Joalaga korduvalt ka isiklikult kokku puutunud. Suviste kohtus Joalaga esimest korda 2004. aastal, kui osales Saaremaa valsi laulukonkursil. "Ta oli tõeline gurmaan, tal oli oma see n-ö stuudiotuba paksult plaate täis," meenutas Suviste ja lisas, et toas oli alati ka suitsuhais.

Padar oma esmakohtumist Joalaga ei mäleta, kuid toredaid muusikuga veedetud hetki meenus temalgi. Näiteks 2000ndate algusest, mil Padar Speed Freega pubides esinemas käis. "Tihtilugu oli niimoodi – ta oli ju selline melomaan –, et ta sai mingi uue kihvti plaadi jälle kuskilt Ameerikamaalt. Tal oli tohutu hea soundisüsteemiga Jaguar ja siis ma mäletan, et kahe seti vahel käisime seal ühte lugu kuulamas, siis ma läksin ja tegin oma seti ära ja läksime järgmist lugu kuulama," meenutas Padar.

Ta lisas, et mängis Joalale ka tihti oma demosid ette. "Tänasel päeval noh võib olla olin ikkagi liiga uljas oma demode mängimisega. Kujuta ette, et sul on esmakordselt võimalus kellelegi oma demo ette mängida ja selleks on härra Jaak Joala ja sa loodad sealt veel ka head kriitikat saada, siis sa pead ikka olema natuke siniste silmadega," rääkis Padar.

Muusikud tõdesid, et kiitust Joala näost näkku kuigi palju ei jaganud, vaid patsutas pigem tunnustuseks õlale. "Seda kiitust ta sulle otse ei öelnud. Pigem kui talle näiteks mõnes loos mõni koht ei meeldinud, siis ütles, et seda võiksid natuke mõelda," nentis Padar.

