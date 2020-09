Lady Gaga avaldas muusikavideo loole "911"

Laulja sõnul räägib "911" antipsühhootikumist, mida ta võtma peab, kirjutab Consequence of Sound.

"Ma ei saa alati kontrollida kõiki asju, mida mu aju teeb. Seepärast ma peangi ravimeid võtma," selgitas Lady Gaga.

Uus muusikavideo on justkui lühifilm, mis on laulja jaoks väga erilise tähendusega. "See räägib mu kogemusest vaimse terviega ja sellest, kuidas reaalsus ja unenäod võivad omavahel seguneda," ütles Lady Gaga.