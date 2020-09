Wolfredt avaldas kolmanda albumi "Tides"

"Tides" on inspireeritud elu hoovustest, selle igaveset ringkäigust, tõusust ja mõõnast. Albumile on kogutud seitse pala, milles ilusad ruumilised kitarrihelid võivad hetkega muutuda massiivseks müraseinaks ja vastupidi. Kui eelmistel albumitel segunes Wolfredti post-rock tiksuva elektroonikaga, siis nüüd on kuulda klassikalise rokikvarteti dünaamilist ja naturaalset kahurväge. Albumi miksis Martin Kikas Ö Stuudiost ja masterdas Lauri Liivak.

Wolfredt on Tallinna instrumentaalne ansambel, mille muusikas segunevad shoegaze, tumedam ambient, post-rock ja post-metal. Bänd sai alguse kui Margus Voolpriidu (Dreamphish, Pia Fraus, Jan Helsing) sooloprojekt, kuid on oma kolmandaks albumiks arenenud neljaliikmeliseks ansambliks. Wolfredtil on seni ilmunud kaks albumit – "Lullabies To Vilhelmine" (Seksound 2013) ja "Neverno" (Seksound 2016).

Wolfredt esitleb oma albumit kontsertidega 2. oktoobril Tartus Genialistide klubis ning 17. oktoobril Tallinnas Sveta Baaris. Plaadiesitluskontsertidel astuvad erikülalistena üles Tallinna instrumentaalset math/post rocki viljelev Kaschalot ning neljaliikmeline instrumentaalmuusikat mängiv After The Waves Have Washed Me Away.