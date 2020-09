Tallinn-Tartu maanteel on loodud loomade liikumiseks spetsiaalne lahendus

Tallinn-Tartu maantee lõigule, kus on kõige tihedam loomade liikumine, on tee keskele märgitud spetsiaalne punane riba. "See on eelkõige mõeldud autojuhtidele, sest kogu ülejäänud trassi ülatuses on spetsiaalsed ohutuspiirded, et ei saaks kõrvalritta sõita," selgitas Loodushuvi OÜ zooloog Ragne Erimäe ja lisas, et see konkreetne koht uuel trassil sattus väga heasse kohta. "Siin oli ammu teada traditsiooniline ülekäigukoht, mida kasutasid erinevad suured loomad."

Kui vanal Tallinn-Tartu maantee trassil juhtus pahatihti seda, et loomad jäid auto all, siis praeguseks on postide otsa paigutatud termokaamerad, mis aitavad ohtu ette aimata. "Need annavad märguande, et siin on nüüd loom, aga nad ütlevad seda ainult suurte loomadega kohta, nad ei suuda tuvastada, kui liiguvad näiteks rebased, kährikud või nugised."

Termokaamerad reageerivad ka siis, kui inimene teeb selle kohas metsapeatust. Ragne Erimäe seda aga ei soovita. "Inimese lehk loomadele ei meeldi ja sellega me teeksime loomadele suure karuteene," ütles ta ja kinnitas, et loomad on juba väga liikvel. "Rebased-kährikud olid aktiivsed juba augustis, aga september on põtradel põhiline liikumisaeg, eriti just pullidel, sest siis on jooksuaeg."